Developres Rzeszów zagra o Superpuchar Polski z Chemikiem Police 20 października w Lublinie

To pierwszy taki przypadek w historii kiedy dwa mecze o Superpuchar Polski będą rozgrywane w tym samym terminie i w tym samym mieście.

– Lublin to nowe i bardzo ciekawe miejsce na siatkarskiej mapie Polski – mówi Artur Popko, prezes zarządu PLS S.A. – Chcemy w Lublinie stworzyć święto ligowej siatkówki! Taki pomysł wydaje się być optymalnym rozwiązaniem, także w dobie pandemii i napiętych kalendarzy rozgrywek. Cieszę się, że kibice będą mogli najpierw zobaczyć starcie najlepszych ekip poprzedniego sezonu TAURON Ligi, a po nim bitwę drużyn z PlusLigi. Szykuje się sporo emocji i doskonałej siatkówki.

Areną zmagań siatkarskich będzie Hala Globus, w której swoje mecze rozgrywa beniaminek PlusLigi – LUK Lublin.

– Powierzenie Lublinowi roli gospodarza tak prestiżowego wydarzenia, to powód do dumy. Superpuchar Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn w nowej formule - jedno miasto i dwa mecze w tym samym dniu, to również ogromne wyzwanie organizacyjne. Dziękuję przedstawicielom Polskiej Ligi Siatkówki za okazane zaufanie i cieszę się, że Lublin został dostrzeżony i doceniony za swój potencjał. Ciężko pracowaliśmy na to, by zostać liczącym się ośrodkiem siatkarskim. Udało się i z radością zapraszam kibiców z całej Polski na wielkie święto ligowej siatkówki! – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.