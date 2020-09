Developres Rzeszów znów lepszy od Radomki Radom. Tym razem było pięć setów

Było to już czwarte starcie tych zespołów w ciągu tygodnia. W poprzedni piątek i sobotę w Radomiu było 2:2 i 4:0 dla rzeszowianek. Ten ostatni wynik "Rysice" powtórzyły w czwartek w Rzeszowie. W drugim meczu w hali na Podpromiu było z kolei 3:2 dla miejscowych.

Radomka, która w czwartek nie była w stanie ugrać nawet seta, w piątek rozpoczęła od mocnego uderzenia. Szybko odskoczyła na kilka punktów i przewagę utrzymała do końca seta. To był dobry czas atakującej Bruny Honorio i pozyskanej z Budowlanych Łódź Julii Twardowskiej. Przyjezdnym wychodziło wszystko, a rzeszowianki zdawały się tylko temu przyglądać.

Dopiero w czwartej znów lepiej zaczęła się prezentować Radomka, choć na parkiecie nie było już podstawowej rozgrywającej Katarzyny Skorupy. Ta chyba złapała jakiś uraz, bo nie poszła do kwadratu, tylko siedząc, okładała nogę lodem.

Tymczasem jej koleżanki radziły sobie całkiem dobrze, Po wyrównanym początku odskoczyły na 21:15. Developres krok po kroku zmniejszał przewagę i w pewnym momencie pojawiło się światełko w tunelu, na którego końcu była wygrana w tej partii. Przy stanie 24:23 dla Radomia, "Rysicom" nie udało się obronić kolejnej piłki setowej.

Choć w poprzednich meczach tego nie było, tym razem trenerzy uznali, że zagrają jeszcze tie-breaka. Trener Stephane Antiga posłała do boju rezerwowy skład (rezerwowy, bo Antiga dotychczas zaczynał sparingi zupełnie inną szóstką). Z kolei trener Radomki posadził na ławce najskuteczniejszą w zespole Brunę Honorio. To było jednak jednostronne widowisko, którego główną bohaterką była Aleksandra Rasińska. Popularna "Rasia" serią bardzo dobrych zagrywek odrzuciła rywalki od siatki, a rzeszowianki bezlitośnie to wykorzystali. Od stanu 4:2, zrobiło się 10:2 i było po meczu.