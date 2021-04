Dietetyk radzi: czosnek niedźwiedzi wpływa korzystnie na zdrowie

W jaki sposób najlepiej go spożywać?

Czosnek niedźwiedzi ma wiele zastosowań w kuchni. Można go używać w postaci świeżych liści lub sproszkowanej przyprawy. Idealny do zup, sosów, mięsa, sałatek a także różnego rodzaju past czy to z twarogu, jaj czy z warzyw. Sprawdzi się również w formie pesto, jako np. dodatek do makaronu. Warto pamiętać, żeby do gorących potraw dodawać czosnek pod koniec przyrządzania, gdyż traci on swoje właściwości prozdrowotne.