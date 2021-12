Dodatek covidowy nie tylko dla medyków. Personel niemedyczny otrzyma jednorazowo 5 tys. zł

Kolejne, specjalne i jednorazowe świadczenie w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi otrzyma personel niemedyczny, w tym pomocniczy. Dodatek będzie przyznawany w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

- Według znowelizowanego polecenia prawo do jednorazowego dodatku covidowego mają osoby niewykonujące zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 roku wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego)