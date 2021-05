Dramatyczne sceny w Sanoku. Samochód wpadł do Sanu. W środku było 5 osób. Kobiety wydostały się o własnych siłach [ZDJĘCIA]

Do groźnego wypadku doszło w sobotę przed północą w Sanoku. Do służb ratowniczych z Sanoka dotarła informacja, że do Sanu wpadł samochód z 5 osobami w środku.

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że grupa młodych ludzi paliła ognisko nad brzegiem Sanu. W pewnym momencie wsiedli do samochodu - opel zafira, najprawdopodobniej, by się ogrzać. Gdy jedna z 5 znajdujących się w samochodzie osób włączyła silnik, samochód stoczył się do rzeki

- relacjonuje ustalenia policji nadkom. Marta Tabasz- Rygiel, rzecznik prasowy KWP w Rzeszowie.

Trzy kobiety, które siedziały w samochodzie, wydostały się z niego o własnych siłach i wypłynęły na brzeg. Dwaj mężczyźni weszli na dach samochodu i tam czekali na pomoc.