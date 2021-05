Szczepienie w Rzeszowie. Znowu tłum przed Full Marketem, gdzie szczepi "Medyk" [ZDJĘCIA] Kinga Dereniowska

K. Kapica

- Dziesiątki ludzi stłoczonych przed wejściem do szczepienia w "Medyku" i zero dystansu. Miałem szczepienie na godz. 11:25 a na tą godzinę wchodzili ludzie umówieni na godz. 9 - skarży się pan Jarosław w napisanym do nas liście. Sprawdziliśmy, co działo się w sobotę podczas szczepień w rzeszowskim "Medyku".