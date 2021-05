Wiemy, dlaczego szczepionki Pfizer nie dotarły we czwartek do rzeszowskiego Medyka

Przypomnijmy. We czwartek zarząd Centrum Medycznego "Medyk" poinformował, że do jego Punktu Szczepień nie dotarły zamówione szczepionki firmy Pfizer, a wszystkie zaplanowane szczepienia tą szczepionką zostały odwołane. Było to 33 tys. dawek. Centrum Informacyjne Rządu zaś tłumaczyło, że według systemu, punkt ma jeszcze do dyspozycji jeszcze prawie 30 tys. szczepionek.

- Różnice w danych wynikają stąd, że szczepimy dziennie ok. 6 tys. osób, dlatego z godziny na godzinę dane się zmieniają, ale reagujemy na bieżąco - dodaje szef rzeszowskiego "Medyka".

W piątek rano "Medyk" otrzymał 10 530 dawek szczepionki Pfizer. Zostaną nimi zaszczepione tylko osoby, które mają się zaszczepić drugą dawką preparatu od tego producenta. Na razie nie wiadomo, kiedy będą mogli zaszczepić się Pfizerem pacjenci, którzy nie przyjęli jeszcze pierwszej dawki.