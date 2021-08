Duńkowiczki. Pożar BMW na drodze krajowej nr 77. Wyjechały trzy zastępy strażaków [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło w poniedziałek o godz. 19:30 na DK nr 77 w Duńkowiczkach koło Przemyśla. Podczas jazdy doszło do samozapłonu w komorze silnika osobowego BMW. Do pożaru zadysponowano strażaków z OSP Orły i PSP Przemyśl. Zadaniem strażaków było ugaszenie pojazdu za pomocą piany gaśniczej. W zdarzeniu nikt nie został ranny.