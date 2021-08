Przemyśl. 53-letni kierujący terenowym isuzu doprowadził do przewórcenia się pojazdu. Na szczęście nikt nie został ranny [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 14 w Przemyślu. 53-letni kierujący isuzu jadąc do góry ul. Paderewskiego, nie dostosował prędkości do warunków i wpadł w poślizg. Samochód uderzył w nasyp i przewrócił się na lewy bok. 53-latek był trzeźwy, podróżował z pasażerką. Policjanci ukarali kierującego mandatem.