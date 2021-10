Dwie kolizje na drodze nr 94 w Krasnem koło Rzeszowa. Część drogi zablokowana, odbywa się ruch wahadłowy

Jak dowiedzieliśmy się od Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, do zderzenia audi a4 z hyundaiem doszło ok. godziny 16.30 w Krasnem na drodze nr 94. To odcinek prowadzący z Malawy do Łańcuta.

W związku ze zderzeniem dwóch aut doszło na tej samej drodze do kolejnej kolizji, również zderzenia dwóch samochodów. Na miejscu pracują policjanci, sytuacja jest rozwojowa.

Jak nam przekazano, ruch na trasie Rzeszów - Łańcut odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny.