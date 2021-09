Dwóch żużlowców Cellfast Wilków Krosno wystąpi w indywidualnych mistrzostwach eWinner 1 ligi

Podstawą do ustalenia obsady była lista klasyfikacyjna wedle średniej biegopunktowej, uzyskanej w fazie zasadniczej sezonu. Na tej podstawie GKSŻ nominowała 15 uczestników, a dzika karta trafiła do Krystiana Pieszczka, reprezentującego Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Z zawodników Cellfast Wilków Krosno nominację do występu w czempionacie otrzymali Andrzej Lebiediew i Tobiasz Musielak.