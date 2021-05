Dzieci ze starszych klas wracają od poniedziałku do szkół. A co z ósmoklasistami? Co szkoła to inna decyzja

- Nowy podział godzin na 7 dni dydaktycznych w najbliższych dwóch tygodniach jest już gotowy - mówi nam Grażyna Lachcik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie. - Dzieci będą wracały do tradycyjnej nauki rocznikami, a nie klasami a, b czy c. Na pierwsze cztery dni przychodzą klasy czwarte i siódme, a na kolejne trzy - piąte i szóste.

A co z ósmymi?

- W naszej szkole wracają dopiero na 3-dniowe egzaminy, które rozpoczynają się 25 maja - mówi dyrektor.

Z uwagi na to, by przypadkiem nie zaraziły się koronawirusem, bo wtedy musiałyby pisać w innym terminie, a to zapewne dla dzieci dodatkowy stres.

Bożena Zięba, dyrektor SP nr 25 w Rzeszowie mówi, że mieli pomysł, by najpierw do szkół wrócili ósmoklasiści, ale szybko zmienili zdanie po tym, jak w mediach zobaczyli informację, iż w szkołach wcale jeszcze nie jest tak bezpiecznie, są przypadki zakażeń i zawieszane są stacjonarne lekcje.