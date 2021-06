Dziewczyny trenera Jerzego Pilarza: Iwona Nieroda-Zdziebko i Karolina Dziedzic znów najlepsze w kraju

- Cieszę się, że szybko wróciłam do formy. Dodatkowo zeszłam do kategorii 52 kg, co wcześniej wydawało mi się niemal niemożliwe. Czuję się jednak bardzo dobrze w tej kategorii i chciałabym w niej wystartować na mistrzostwach świata - powiedziała Iwona.

Dziedzic ma teraz intensywny okres. W najbliższy weekend jedzie bowiem, aż do Szczecinka na mistrzostwa Polski full contact. To właśnie w tej formule sięgała po największe laury, zanim zrobiła sobie przerwę od sportu.

- Chciałabym tam zapewnić sobie kwalifikacje na przyszłoroczne The World Games w Birmingham w USA. To głównie z tego powodu zdecydowałam się wystąpić w mistrzostwach Polski K1 Rules, jak również zejść do kategorii 52 kg, bo mojej dotychczasowej kategorii 56 kg nie będzie w The World Games - dodała Nieroda.

The World Games, inaczej zwane igrzyskami sportów nieolimpijskich odbędą się w przyszłym roku w Birmingham. Początkowo miały się one odbyć w 2021 roku, ale jak wiele innych wielkich imprez zostały przełożone. W The World Games wystąpi po ośmiu najlepszych na świecie kickbokserów K1 Rules w każdej z wyznaczonych przez organizatorów kategorii wagowych.

Szansę na Birmingham ma również Karolina Dziedzic.

- Jeśli chodzi o World Games, był to czynnik motywujący do tego, żeby znów wystartować w K1 Rules, ale główną motywacją była raczej chęć powrotu do startów na zawodach tej rangi i sprawdzenie swojej formy po powrocie. Po cichu liczyłam, że spotkam się z Kamilą w finale i tak też się stało. Walka była bardzo wyrównana, ale to ja prowadziłam przez całe trzy rundy kilkoma małymi punktami(…). Liczyłam na trochę więcej agresji ze swojej strony, ale wiadomo, że Kamila Bałanda to wybitna zawodniczka i trzeba było to rozegrać mądrze i z myślą o punktowaniu bez podpalania się - mówi Karolina, cytowana przez oficjalny serwis Polskiego Związku Kickboxingu.