Dziś PGE Rysice Rzeszów grają mecz z Grotem Budowlani Łódź. Stawką ćwierćfinał Tauron Pucharu Polski

To najciekawsza para 1/8 finału pucharowej rywalizacji. Zmierzą się bowiem ze sobą srebrne i brązowe medalistki Tauron Ligi z poprzedniego sezonu, uczestniczki Ligi Mistrzyń w tym sezonie. Budowlane za bardzo nie powojowały w tych elitarnych rozgrywkach. „Spadły” do 1/4 finału Pucharu CEV, w którym 31 stycznia o 18. w Sport Arenie podejmować będą Beziers VB.

Łodzianki podobnie jak rzeszowianki mocno liczą na podium w Mistrzostw Polski w obecnej edycji rozgrywek. Nic dziwnego, że walka w tej parze w pucharze cieszy się dużym bardzo zainteresowaniem. Na wynik dzisiejszej potyczki czeka już Grupa Azoty Chemik Police, triumfator poprzedniej edycji turnieju o krajowe trofeum, który już wcześniej rozprawił się z Pałacem Bydgoszcz. Podopieczne trenera Stephana Antigi w tym sezonie pokonały już Budowlanych w swojej hali. Było to 19 listopada 2023, w ramach siódmej kolejki Tauron Ligi. Nasz zespół wygrał zdecydowanie 3:1 w setach do 15,15 i 14, ulegając rywalkom w trzeciej odsłonie trochę na własne życzenie do 21.

To już jednak historia. Rysice muszą dziś rozegrać dobrą partię, aby dostać się do ćwierćfinału. Rywal jest drużyną z dużymi aspiracjami i potencjałem, dlatego nie można go lekceważyć. W ostatnich latach rzeszowski zespół był i pozostał zdecydowanym faworytem, bez większych problemów pokonując zespół z Łodzi. Wypada mieć nadzieję, że dziś będzie podobnie.

Budowlane poprawiły sobie humory zwycięstwem 3:0 w lidze z Energą Kalisz. Pierwszą partię łodzianki wygrały do 7. - Ten mecz był po to, aby uspokoić i odbudować się. Dobrze, że taki mecz się trafił. Mam nadzieję, że w dobrych nastrojach pojedziemy do Rzeszowa - mówiła Małgorzata Lisiak.

Spotkanie rozpocznie się o 17. 30 i sędziować go będzie rzeszowska para: Mirosław Pałka - Patryk Wierzbowicz.

Ćwierćfinały odbędą się 17 lutego, a turniej finałowy zaplanowany został w dniach 16-17 marca po raz siódmy z rzędu w Nysie.