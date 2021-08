Dziury zostaną załatane. Ruszył remont drogi przy centrum handlowym Plaza w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Konrad Karaś

W poniedziałek o godz. 7:00 rozpoczął się długo wyczekiwany remont drogi stanowiącej przedłużenie ul. Geodetów do al. Rejtana w Rzeszowie. Po kilkumiesięcznych staraniach i przeprowadzonej ekspertyzie zarządca centrum handlowego Plaza zmobilizował pozostałych współwłaścicieli odcinka drogi do wykonania remontu. Prace potrwają do najbliższego piątku 20 sierpnia br.