Dzwon z Pustelni św. Jana z Dukli odnaleziony. 80 lat przeleżał zakopany w ziemi na wzgórzu Zaśpit [ZDJĘCIA, WIDEO]

W tamtych latach było to miejsce wyjątkowego kultu, ściągające rzesze pielgrzymów. Wojna wszystko zmieniła. Zamarł ruch pielgrzymkowy, Niemcy wprowadzili obostrzenia. Kontakt między opiekunem pustelni i pracownikiem urwał się na jakiś czas. Dopiero po wojnie obaj zajęli się wspólnie usuwaniem skutków zniszczeń wojennych. Narodziło się miedzy nimi zaufanie.

- Jego córka, sąsiadka z miejscowości, w której mieszkam, znając moją pasję odkrywcy, zachęciła mnie do spotkania z nim, zdradzając, że zapamiętał z dzieciństwa ciekawy wątek dotyczący dzwonu

Stanisław Baran w dzieciństwie towarzyszył ojcu pracującemu "na Puszczy". Jako młody chłopak był świadkiem rozmów między nim a zakonnikiem. Brat Paweł wspominał o tym, że był prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Zakonnik zdradził też, że w czasie okupacji zakopał w lesie dzwon z dzwonnicy kościoła na wzgórzu Zaśpit. Obaj mężczyźni próbowali go odszukać w latach 50. ale bez powodzenia.

Planował przeprowadzenie akcji poszukiwawczej jeszcze w ub. roku. Zdobył wymagane zezwolenia. Ale na przeszkodzie stanęła najpierw sytuacja związana z pandemią koronawirusa, potem utrzymująca się do połowy kwietnia śnieżna aura.

Przyznaje, że historia, którą usłyszał od mieszkańca Lipowicy zafrapowała go tak bardzo, że postanowił odnaleźć dzwon.

- Typowałem, że dzwon będzie zakopany na terenie poniżej Pustelni. Zakonnik działał pod presją czasu i ze świadomością, co grozi mu ze strony Niemców za to, że nie wykonał polecenia zdania dzwonu. Dzwonnica znajduje się na stromym zboczu, dzwon ważył ponad 100 kilogramów, tak oszacowaliśmy na podstawie jedynego zachowanego zdjęcia. Uważałem, że jeden człowiek nie był w stanie wynieść tak wielkiego ciężaru w górę po stromiźnie.

Cała ekipa skoncentrowała się więc na poszukiwaniach na obszarze poniżej Pustelni. Jednak okazało się, że jeden z członków Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Galicja", wiedziony niezwykłą intuicją, poszedł spenetrować z wykrywaczem metalu teren powyżej dzwonnicy.

- Po chwili usłyszeliśmy sygnał i okrzyk: "Jest dzwon" -

opowiada Lesław Wilk.

Wystarczyło odsunąć ok. 20-centymetrową warstwę ziemi, by odsłonić niezwykłe znalezisko. Dzwon, jak się okazało, został ukryty w ziemnym schowku, ok. 10 metrów od dzwonnicy. Zachował się w niemal idealnym stanie.

- Gdy podnieśliśmy kielich, okazało się, że brakuje serca. Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że podczas akcji towarzyszył nam bernardyn, były pustelnik. Przypomniał sobie, że serce dzwonu widział schowane gdzieś na strychu pustelni. Przyniósł je i dzwon mógł po 80 latach milczenia znowu zabrzmieć. To była dla nas niezwykła chwila

- mówi Lesław Wilk.