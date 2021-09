eWinner 1. Liga Żużlowa. W niedzielę pierwszy mecz finałowy - Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów podejmuje Cellfast Wilki Krosno

- Ostrów ma specjalne miejsce w moim sercu, ponieważ zdawałem licencję „Ż” właśnie tam - mówi lider Cellfast Wilków Krosno Tobiasz Musielak. - Zawsze wracam do Ostrowa z uśmiechem na twarzy. Mało tego, wychowałem się żużlowo w Lesznie, a oba tory są do siebie zbliżone - dodaje.

Zawodnik Ostrovii Tomasz Gapiński jednak zauważa, że rywalizacja w fazie zasadniczej nie zawsze ma przełożenie na to, co dzieje się w play-off.

- Wygrali z nami dwa razy w rundzie zasadniczej - przyznaje na łamach oficjalnego serwisu Głównej Komisji Sportu Żużlowego. - Jednak Wybrzeże też z nimi dwa razy wygrało, a potem, już w play-off, Wilki odwróciły tendencję. My też chcemy to zrobić. Pamiętam nasz pierwszy mecz z Wilkami w tym sezonie i mogę powiedzieć, że to była porażka na własne życzenie. My nie byliśmy w dobrej dyspozycji sprzętowej - zauważa.