eWinner 1. Liga Żużlowa. Zawodnicy Cellfast Wilków Krosno wracają z Łodzi z pustymi rękami. Orzeł oskubał ich nawet z bonusa

Mecz udanie, bo od zwycięstwa 4:2 rozpoczęli goście z Krosna. Tobiasz Musielak prowadził od startu do mety, a Vaclav Milik przyjechał trzeci, bo szybko wyprzedził go rutynowany Norbert Kościuch. Drugi wyścig zakończył się zdecydowanym podwójnym zwycięstwem faworyzowanych juniorów Orła. Trzecią odsłonę także dubletem wygrała para Orła: Luke Becker i Brady Kurtz nieoczekiwanie pewnie ograli w nim Andrzeja Lebiediewa i Mateusza Szczepaniaka, mimo że zawodnicy z Krosna nieźle wyszli spod taśmy. Chwile po starcie do czwartej gonitwy upadł Patryk Wojdyło, w którego wjechał Bartosz Curzytek . Wypadek wyglądał koszmarnie, ale obaj zawodnicy z Krosna tylko mocno się potłukli i stanęli do powtórki. Wygrali ją 4:2 miejscowi i prowadzili meczu 16:8.