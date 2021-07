eWinner 2 liga. Bartosz Wolski, pomocnik Stali Rzeszów: Jak nie teraz, to nigdy

- Zespół został odpowiednio wzmocniony, a teraz musimy to pokazać na boisku - mówi Bartosz Wolski, pomocnik Stali Rzeszów.

Awans albo śmierć?

Chyba nas nie pozabijają, jeśli się nie uda (śmiech). Poważnie jednak mówiąc, to jestem zdania, że jak nie teraz, to nigdy. Zostały poczynione w tym kierunku konkretne ruchy transferowe…

Zdecydowanie tak. Doszło do drużyny wiele jakości i doświadczenia, co bez wątpienia przyda się w kryzysowych momentach. Uważam, że zespół został odpowiednio wzmocniony, a teraz my musimy to pokazać na boisku.

Wiele wskazuje na to, że z trzech środkowych pomocników jako jedyny zachowasz na razie miejsce w podstawowej jedenastce. Jak się układa współpraca z nowymi kolegami z tej formacji?

Wszystko wygląda całkiem nieźle, ale żeby powiedzieć coś więcej na ten temat, to musimy zagrać ze sobą kilka meczów ligowych i wtedy będzie widać, czy ma to ręce i nogi. Sparingi to jednak nie to samo.

Trener Myśliwiec sam mówił, że trochę zmienia sposób grania. Jak to wygląda z twojej perspektywy?

Faktycznie, pewne zmiany zostały wprowadzone i już widać, że nie idziemy na hurra. Są momenty, że atakujemy, ale i takie, kiedy trochę się cofamy, aby złapać oddech. Wiosną traciliście często bramki właśnie w momentach przejściowych. Wyciągnęliście z tego wnioski?

Bardzo dużo, jeśli nie najwięcej, pracowaliśmy właśnie nad tym elementem gry i staraliśmy się to poprawić, a na ile nam się ta sztuka udała, to pokażą już mecze ligowe. Śledziłeś co się dzieje u rywali?

Nie za bardzo. Skupiamy się na sobie, i myślę, że nie ma powodu, aby patrzeć na przeciwników. Wszystko wskazuje na to, przynajmniej na papierze, że to Motor Lublin i Chojniczanka Chojnice będą głównymi rywalami w walce o awans. A znając ligę, ktoś zapewne jeszcze wyskoczy. Miałbyś jakiegoś kandydata?

Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. W tym momencie rywale mnie nie interesują, a od tego, aby się im przyglądać są inne osoby. Jak będzie się zbliżał dany mecz, to na pewno wtedy otrzymamy wystarczające informacje.

