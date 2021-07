eWinner 2 liga. Krystian Wrona nowym piłkarzem Stali Rzeszów

W rzeszowskim klubie podjęli decyzję, aby dołączył do drużyny Daniela Myśliwca.

- Bardzo cieszymy się, że Krystian dołącza do naszego klubu. Przed sezonem rozmawiałem z trenerem o zawodnikach, których on zna i którzy mogliby przyjść do Stali, pasować do naszego stylu gry. Daniel wskazał Krystiana. To nieoczywisty transfer, ale wierzymy, że to odpowiedni zawodnik, który przy naszym wsparciu, pracy pokaże, że ściągnięcie go było sukcesem