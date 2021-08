eWinner 2 liga. Łukasz Góra, obrońca Stali Rzeszów: Skoro możemy napisać fajną historię, trzeba to zrobić

Sezon zaczęliście z przytupem. Wierzyłeś, że zmieniona drużyna tak szybko zapali i od początku będzie aż tak dobrze?

Wiemy kto przyszedł do naszej drużyny i już nawet w sparingach, nie licząc tego ze Stalą Mielec, wyglądało to naprawdę dobrze. Wszyscy czekaliśmy na ligę i nie mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Nasza ciężka praca owocuje. Oby nie tylko początek był w naszym wykonaniu udany, ale żebyśmy cały czas byli tak rozpędzeni.

Ostatnie dwa mecze graliście z Chojniczanką i KKS-em Kalisz, a więc zespołami również typowanymi do czołowych lokat. A tu dwa zwycięstwa, dwa na „zero” z tyłu…

Przyznam, że mnie jako obrońcę cieszy to dodatkowo. Dużo nad tym pracowaliśmy i, jak widać, daje to efekty. Z przodu mamy bardzo dużą jakość i jak będziemy się wszyscy poświęcać z tyłu, to zawsze coś strzelimy i będą wyniki.