eWinner 2 liga. Stal Rzeszów gra u outsidera z Ostródy, a więc passo trwaj

Stal Rzeszów wygodnie usadowiła się na fotelu lidera i nie zamierza go opuszczać. Trudno sobie wyobrazić, aby mogło do tego dojść po najbliższej kolejce, bo drużynę Daniela Myśliwca czeka, co prawda wyjazdowe, ale jednak starcie z Sokołem Ostróda, a więc najgorszą drużyną w lidze.

- Tak, zdajemy sobie sprawę, że wygrana to nasz obowiązek, ale do każdego rywala trzeba podchodzić z pokorą i szacunkiem. Jedziemy tam jednak, aby wygrać - zapewnia Krzysztof Danielewicz, pomocnik biało-niebieskich.