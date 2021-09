eWinner 2 liga. Stal Rzeszów w niedzielę podejmie Znicza Pruszków

Stal Rzeszów postraszyła, i to bardzo mocno, Raków Częstochowa

Szalę na korzyść gości przechylił jednak Ivi Lopez, który najpierw uderzeniem z rzutu wolnego dał ponowne prowadzenie przyjezdnym, a w doliczonym czasie asystował przy golu będącym kropką nad „i”. Po spotkaniu w stronę rzeszowskiej drużyny padło sporo ciepłych słów ze strony Marka Papszuna, trenera Rakowa.

- Stal przeciwstawiła się nam i mimo to, że przegrała, bardzo dobrze się zaprezentowała. Gratuluję i kibicuję temu projektowi, jest prowadzony bardzo sensownie. Wszystko wskazuje na to, że to się uda - mówił.

- Miło to słyszeć, ale dobrze jest wygrywać - uśmiechał się Daniel Myśliwiec, trener biało-niebieskich.