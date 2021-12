eWinner 2 liga. Wygrana w Chojnicach da wielki komfort Stali Rzeszów na całą zimę

Wszystko wskazuje na to, że meczem z Chojniczanką Chojnice zespół Daniela Myśliwca zakończy piłkarską jesień. Zaległe spotkanie z Garbarnią Kraków, najpewniej, odbędzie się bowiem w przyszłym roku.

Rzeszowianie, którzy są zdecydowanym liderem, starciem w Chojnicach mogą zrobić olbrzymi krok w stronę awansu. Tak, pojedynkami z bezpośrednimi rywalami nie wygrywa się awansów, ale w tym przypadku, po zaksięgowaniu trzech punktów, przewaga biało-niebieskich nad 3. miejscem urośnie do 13 punktów. To da olbrzymi komfort i wręcz będzie nie do roztrwonienia.

W pierwszym starciu tych zespołów Stal Rzeszów wygrała 2:0, ale końcowy wynik nie oddaje w pełni dominacji rzeszowskiej drużyny. Jej przewaga była wręcz miażdżąca, a Chojniczanka w zasadzie nie istniała. Wszystko wskazuje na to, że teraz będzie trudniej. Raz, że rywale na pewno wyciągnęli wnioski z sierpniowego starcia, a dwa - zagrają na własnym boisku.