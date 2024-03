Fogo Futsal Ekstraklasa. Zrewanżować się za mecz w Łodzi: Eurobus Przemyśl podejmuje Widzew Łódź

Przemyślanie zagrali w środę w Opolu i miło tego wyjazdu wspominać nie będą. Mecz z Widzewem dla obu drużyn jest bardzo ważny. Przemyślanie jeśli chcą załapać się do play-off, to ten mecz jest ostatnim dzwonkiem do pogoni za czołową ósemką. Widzew z kolei ewentualnie wygrywając w Przemyślu, praktycznie jedną nogą byłby już w play-off. W środowej kolejce nasz zespół w Opolu stracił siedem bramek i komplet punktów, widzewiacy zaś pokonali Sośnicę 4:1. W pierwszej rundzie w rozegranym w Łodzi meczu padło aż dwanaście bramek i spotkanie wygrali gospodarze 7:5, po bramkach Hugo Freitasa dwie, Norberta Dregiera, Miłosza Krzempka, Willy May dwie, i Jeffersona Ortia. Dla przemyślan trafili: Kamil Bała, Cristian Neme, Mateusz Wanat trzy razy.

- Przed nami kolejny mecz ... ważny mecz. Chcąc walczyć o górna część tabeli, trzeba go wygrać. Po porażce w Opolu mamy szybką okazję do rehabilitacji z zespołem Widzewa. Przyjeżdża zespół z pierwszej ósemki, więc wiemy jak ważny jest to dla nas pojedynek. Nie patrzymy za siebie tylko na to co przed nami i w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty