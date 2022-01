Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia zakończyła kompletowanie składu

Resoviacy zapewne nie obraziliby się, gdyby Morys dołączył do zespołu jeszcze w tym sezonie, ale raczej będzie to trudne, bo Garbarnia wciąż walczy o pierwszą szóstkę, a bez tego piłkarza byłoby to z pewnością zadanie mocno utrudnione.

- My już teraz myślimy o przyszłym sezonie i dlatego zdecydowaliśmy się na ten kontrakt. Podobnie jak Klaudiusz Krasa podpisał on dwuletnią umowę i liczymy, że naprawdę ten transfer nam się opłaci

- mówi Sebastian Zabłocki, dyrektor sportowy Apklan Resovii.

Już w niedzielę piłkarze Apklan Resovii udadzą się do Belek (Turcja), gdzie będą przebywali na obozie do 13 lutego. Warto dodać, że jeszcze w sobotę rozegrają mecz sparingowy z Sandecją Nowy Sącz.