Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia zremisowała na swoim terenie z Górnikiem Polkowice [ZDJĘCIA]

Na początku jednak goście chyba trochę zaskoczyli rzeszowian, bo nie wyglądało, że mają zamiar zamykać się na swojej połowie. Wprawdzie nie stworzyli sobie jakiejś klarownej sytuacji, ale starali się przedostawać pod pole karne Pindrocha. Resoviacy starali się nie pozostać dłużni, ale w ich poczynaniach było sporo chaosu zwłaszcza gdy zbliżali się już do bramki rywala. Sporo próbował dogrywać Eizenchart, ale koledzy nie bardzo mogli zrozumieć jego intencje. Niewiele do szczęścia zabrakło miejscowym w 18., kiedy po rzucie rożnym uderzał Jaroch. Piłka jednak została uderzona nieznacznie za wysoko. W dalszej części pierwszej połowy mecz niewiele się zmieniał - Resovia próbowała atakować, ale albo w ich poczynaniach było za dużo niedokładności, albo dobrze bronił bramkarz polkowiczan Szymański.

Od samego początku drugiej połowy obraz gry do złudzenia przypominał to, co działo się w pierwszej połowie - akcje resoviaków były zdecydowanie groźniejsze niż przyjezdnych, ale cały czas na przeszkodzie stawał im dobrze dysponowany Szymański albo zwyczajnie brakowało szczęścia gdy piłka wylądowała na poprzeczce. Koniec był coraz bliżej, a na tablicy wciąż widniał wynik 0:0. Resovia próbowała do ostatnich chwil (jeszcze w doliczonym czasie nieźle z dystansu uderzał Hebel), ale w niedzielę kibice nie zobaczyli żadnych bramek przy Hetmańskiej.