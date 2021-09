Fortuna 1 Liga. Dawid Kroczek będzie pełnił obowiązki trenera Apklan Resovii. To były asystent Radosława Mroczkowskiego

32-letni trener pochodzący z Łodzi posiada licencję UEFA A, więc dla pracy na szczeblu centralnym będzie musiał dostać odpowiednie zezwolenie, co zapewne się uda, bo takie praktyki stosował już PZPN w stosunku do dotychczasowych asystentów trenera.

Kroczek do Resovii trafił w grudniu ub. roku, jako asystent Radosława Mroczkowskiego. Gdy wczoraj pisaliśmy informację o możliwych następcach właśnie jego nazwisko wymienialiśmy jako pierwsze, ale słyszeliśmy o odmownej decyzji, związanej z lojalnością do dotychczasowego trenera. Z naszych informacji wynika, że Mroczkowski namawiał Kroczka, by ten utalentowany trener – nie bacząc na konwenanse - zaczął pracować na własny rachunek.

- Przygodę z trenerką rozpocząłem w wieku 19 lat kiedy zacząłem prowadzić zespoły. Sukcesywnie rok po roku pokonywałem kolejne szczeble. Teraz zaczęliśmy współpracę z trenerem Mroczkowskim, choć w kontakcie byliśmy od długiego czasu. Trener przyjeżdżał na moje mecze, ja obserwowałem jego. Dzieliliśmy się spostrzeżeniami. To nie jest obca mi osoba i zapewne łatwiej dzięki temu pracuje się w sztabie – opowiadał w grudniu klubowym mediom, gdy trafił do Rzeszowa.