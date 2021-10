Fortuna 1 Liga. Dla Dawida Kroczka praca w Apklan Resovii może być ogromną trampoliną do dużej kariery

- Mecz przegrany, ale nie mamy się czego wstydzić. Stworzyliśmy dużo sytuacji, nawet grając w osłabieniu. Zawodnicy, szczególnie w drugiej połowie, pokazali bardzo pozytywny bodziec dążenia do zmiany wyniku. Jest to dobry prognostyk na to, co czeka nas w sobotę. Mam nadzieję, że piłkarze nie będą bardzo przeżywać porażki z Widzewem. Dali z siebie dużo i to najważniejsze - mówił na pomeczowej konferencji.

Ponieważ Dawid Kroczek nie ma licencji UEFA Pro, pozwalającej na pracę na szczeblu centralnym, dostał na razie od PZPN zgodę warunkową na trzy mecze. Działacze chcieliby jednak, żeby 32-letniemu trenerowi udało się pobudzić zespół do dobrej gry.