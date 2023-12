Fortuna 1 Liga. Resovia straciła punkt w meczu ze Zniczem Pruszków w ostatnich minutach...

Początek meczu dawał nadzieje na to, że resoviacy zagrają odważniej niż zwykle, bo zaczęli dosyć aktywnie. Prawym skrzydłem mocno szarpał Rafał Mikulec i wyglądało to całkiem obiecująco. Szybko jednak okazało się, że to tylko taki początek, bo gra się szybko wyrównała - było sporo walki, ale jednym i drugim brakowało zdecydowanie sytuacji podbramkowych. Znicz miał sporo stałych fragmentów gry w postaci rzutów rożnych, ale nie potrafił tego wykorzystać. Resovia czasami wychodziła z szybkim atakiem, ale kończyło się zazwyczaj na defensywie przyjezdnych.

Drugie 45 minut zaczęło się bardzo obiecująco, bo szybko padł pierwszy gol tyle, że zdobyli go piłkarze z Pruszkowa. Łyszczarz wybijając piłkę spod linii końcowej przy własnym polu karnym i wręcz podał ją do Tabary. Ten nie zastanawiając się długo uderzył na bramkę Gliwy i kompletnie go zaskoczył. Rzeszowianie jednak długo nie kazali czekać na wyrównującego gola swoim kibicom i już kilka minut później świetnym strzałem popisał się Urynowicz, który strzałem w okienko nie dał szans Mleczce.