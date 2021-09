Fortuna 1 liga. W Apklan Resovii rozczarowanie. „Czas zacząć punktować” – mówi dyrektor sportowy Sebastian Zabłocki

- Wróciłem z Bielska bardzo rozczarowany – opowiada nasz rozmówca. - Już mecz w Olsztynie był taki, jakiego się nikt nie spodziewał, bo tylko pierwsza połowa była taka, jak powinna być. Strzeliliśmy gola na 1:0 nie wykorzystaliśmy kolejnych okazji. Gdyby padła druga bramka, to skończyłoby się jak w Łodzi. Tam na drugą drużyna jakby nie wyszła, to był zarzut, rozmawialiśmy o tym z trenerem. Byłe to słabe 45 minut w naszym wykonaniu i daliśmy tlen Stomilowi, który poszedł za ciosem.

- Co do niedzielnego meczu w Bielsku to jesteśmy źli, że grając w przewadze od 30 minuty nie potrafimy narzucić swojego stylu. Do tej pory nie było problemów z kreacją, tylko z wykończeniem. Tymczasem rozsądnie grające Podbeskidzie nie miało problemów z obroną, na dodatek wyprowadzało zabójcze kontry. A już kuriozum był gol na 2:0, przy naszym ataku – dodaje Zabłocki.