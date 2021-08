Fortuna 1 Liga. Znów pokaz nieskuteczności Apklan Resovii. Lider, Korona Kielce, wywozi punkty z Rzeszowa po golu samobójczym

Na mecz z niepokonanym dotąd liderem z Kielc do składu rzeszowian wrócili Kubowicz i Eizenchart, ale ten drugi tym razem zagrał wyżej niż Adamski.

„Pasiaki” zagrały świetnie w pierwszym kwadransie. Mieli przewagę, dość łatwo przedostawali się w pole karne i powinni prowadzić. W 12. minucie, po rogu Antonika, główkę Komora zablokowali obrońcy, a dobitka Wróbla z 7 m trafiła w… słupek.

Po takim ostrzeżeniu pretendent do awansu przesunął się wyżej i już do przerwy niepodzielnie przejął kontrole nad wydarzeniami na boisku. Kielczanie wypracowali sobie kilka okazji na zdobycie bramki, ale mieli fatalnie ustawione celowniki. Najbliższy szczęścia był Łukowski, ale lepszy okazał się Pindroch. Natomiast w 42. minucie, po koronkowej akcji Korony, w ostatniej chwili Komor powstrzymał podanie Podgórskiego do Frączczaka.

Niecelny strzał Mroza z 16 m tuż przed przerwą miał zwiastować lepsza grę po zmianie stron i taka była. Bezskutecznie próbowali Komor i Antonik, ale najlepszą okazję miał Mróz, który dostał piłkę na 30. metrze, kiwnął kilku rywali i znalazł się w polu karnym, ale fatalnie skiksował przy próbie strzału z 8 m!