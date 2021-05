Funkcjonariusze KAS z Przemyśla wykryli duży przemyt suszu tytoniowego. Był ukryty w zatrzymanej na A4 ciężarówce wiozącej ziemniaki

Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu prowadzili działania kontrolne na autostradzie A4 pod kątem monitorowania przewozu towarów z wykorzystaniem systemu SENT. To narzędzie wykorzystywane jest m.in. do zwalczania nielegalnego handlu paliwami płynnymi czy wyrobami tytoniowymi.

Do kontroli zatrzymany został m.in. samochód ciężarowy, kierowany przez obywatela Rumunii. Z dokumentów okazanych do kontroli wynikało, że kierowca przewozi 1,5 tony ziemniaków.

Podczas sprawdzenia części ładunkowej funkcjonariusze wykryli, że w samochodzie znajduje się dodatkowo kilkadziesiąt czarnych foliowych worków. Szczegółowa kontrola pojazdu zakończyła się wykryciem blisko 2 ton suszu tytoniowego.