Futsal 1 liga. Pechowa porażka Heiro Rzeszów we Wrocławiu z Śląskiem

Początek meczu to wyrównana gra. Rzeszowianie mądrze się bronili i próbowali straszyć miejscowych. Po kilku minutach Śląsk opanował sytuację i zdobył dwie bramki, które mocno podrażniły Heiro. Rozdrażnione podkarpackie dziki szybko strzelili dwie bramki, a tuż przed przerwą dołożyli trzecią, dzięki czemu po pierwszej połowie to właśnie rzeszowianie byli na prowadzeniu. Po zmianie stron Śląsk rzucił się do ataków, jednak rzeszowski zespół długo umiejętnie się bronił. Bramkę wyrównującą miejscowi zdobyli w 29 minucie, zaś po chwili było już 4:3 dla miejscowych. Sama końcówka była bardzo emocjonująca. Wpierw Heiro doprowadził do wyrównania i wydawało się, że mecz zakończy się remisem. Ostatecznie na kilka sekund przed końcową syreną, wrocławianie strzelili piątego gola i zgarnęli trzy punkty.