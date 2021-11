Gmina Żurawica dostała od Lasów Państwowych 100 tys. złotych na remont ul. Jastrzębiej [ZDJĘCIA]

Przekazanie promesy to efekt współpracy poszczególnych nadleśnictw Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z lokalnymi samorządami, polegającej na pomocy finansowej dla gmin oraz powiatów, na których terenie DGLP prowadzi gospodarkę leśną. W ramach współpracy realizowane są inwestycje drogowe, często o tzw. charakterze kompatybilnym. Co to znaczy? Drogi, które są remontowane w ramach dotacji, znajdują się na terenie danej gminy, ale nie są już własnością Lasów Państwowych, jednak korzystają one z nich. Z tego względu traktowane są jako inwestycje wspólne. Takie rozwiązanie jest korzystne dla LP, gmin, ale również mieszkańców.

– Ulica Jastrzębia w Żurawicy to jedna z ważniejszych dróg na terenie naszej gminy. Zarówno jeśli chodzi o rozwój turystyki w naszej miejscowości, ale też ze względów historycznych. Ta droga jest łącznikiem pomiędzy poszczególnymi elementami pierścienia Fortów Twierdzy Przemyśl – mówi Tomasz Szeleszczuk, wójt gminy Żurawica.