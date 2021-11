Gorzyce. Pijana kobieta w ten sam dzień dwukrotnie prowadziła samochód. Czy można było temu zapobiec?

Dla ścisłości kobieta zaparkowała citroena na parkingu i to tam została zatrzymana. Jako, że samochód nie stwarzał żadnego zagrożenia nie został zabezpieczony przez funkcjonariuszy. Czynności z udziałem 25-latki trwały około 5 godzin. Choć to rzadkość w tego typu przypadkach, to mogła trafić do tymczasowego aresztu, ale nie trafiła. Pomimo recydywy policjanci nie wysłali wniosku o areszt do prokuratury. Pani po wyjściu z budynku policji poszła do… swojego auta i nim odjechała.