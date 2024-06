Grzegorz Leśniak: Musimy wygrać z Wybrzeżem. Najbardziej muszą się poprawić nasi krajowi seniorzy

Po trzech porażkach z rzędu zwycięstwo z ostatnim zespołem w tabeli jest obowiązkiem watahy.

Podchodzimy do rywala z szacunkiem, a jednocześnie z wiarą w swoje możliwości i świadomością, że ten mecz obowiązkowo musimy rozstrzygnąć na swoją korzyść - mówi Grzegorz Leśniak, prezes krośnieńskiego klubu.

Musimy wygrać. Jeżeli zwyciężymy, to dopiszemy do tabeli 3 punkty i nadal będziemy w górnej części tabeli. Z kolei dla gdańszczan jest to właściwie mecz ostatniej szansy, ponieważ sytuacja jest dla nich bardzo niekorzystna i muszą walczyć o zwycięstwo. Dodatkowego smaczku temu spotkaniu dodaje przyjazd Krzysztofa Kasprzaka, który startował u nas przed rokiem