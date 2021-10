Handball Stal Mielec zagra na wyjeździe z MKS-em Kalisz. W klubie były męskie rozmowy

Handball Stal po sześciu kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, a na koncie ma zero punktów. Nikogo nie dziwi, że cierpliwość włodarzy mieleckiego klubu do drużyny, powoli się kończy. Po ostatniej porażce z Górnikiem Zabrze mówiło się, że może dojść do rozwiązania kontraktów z niektórymi zawodnikami, którzy nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Na razie tak się nie stało, ale...