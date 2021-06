Hulajnogi, samochody osobowe i ciężarówki zatrzymane na przejściach granicznych w Korczowej i Medyce [ZDJĘCIA]

- Również w Medyce doszło do dwóch podobnych zdarzeń. Najpierw w aucie 23-letniego Ukraińca ujawniono dwie elektryczne hulajnogi. Popularne, miejskie pojazdy miały usunięte numery identyfikacyjne. Kilka godzin później do kontroli zgłosił się inny 29-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna przewoził na lawecie forda skradzionego na terytorium Niemiec - informuje ppor. SG Piotr Zakielarz z referatu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Strażnicy graniczni z Medyki zatrzymali ciężarówkę marki Man o wartości 120 tys. złotych. Auto skradzione we Francji odebrano 40-letniemu obywatelowi Ukrainy, który usiłował wywieźć je do swojego kraju.

Na przejściu w Korczowej do odprawy zgłosił się 40-letni kierowca zestawu ciężarowego. W trakcie sprawdzeń danych ciągnika siodłowego marki Man funkcjonariusze SG ustalili, że auto zostało skradzione w 2019 roku we Francji. Jego szacunkowa wartość wynosi ok. 170 tys. złotych.

Osobowym seatem próbował wyjechać z Polski na Ukrainę, 56-letni Polak.

- Podczas sprawdzeń ustalono, że niespełna cztery tygodnie wcześniej auto zostało skradzione na terytorium Polski. Wartość pojazdu oszacowano na 35 tys. złotych - twierdzi ppor. Zakielarz.