Inni grają o Puchar Polski, a Asseco Resovia przełożyła swój mecz i w komplecie przygotowuje się do spotkania ze Stalą Nysa

- Spotkanie to zostało przełożone na prośbę klubu z Bełchatowa, bowiem PGE Skra we wtorek w 1/8 Pucharu CEV zmierzyła się z bułgarskim Neftochimikiem Burgas. Nie robiliśmy żadnych problemów - informuje Piotr Maciąg, prezes Zarządu Asseco Resovii.

Siatkarze PGE Skry po raz drugi pokonali we wtorkowy wieczór Neftochimika 3:1 i awansowali do ćwierćfinału Pucharu CEV, w którym zmierzą się z lepszym z pary United Volleys Frankfurt (Niemcy) - CSM Arcada Galati (Rumunia).