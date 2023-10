Inwestycje PKP. W Mielcu zbudują supernowoczesny dworzec kolejowy, a w Nisku unowocześnią stary

To ostatnie dworce

Zarząd PKP S.A. podpisał umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla dworców w Mielcu i Nisku. To ostatnie dworce z obecnego Programu Inwestycji Dworcowych w woj. podkarpackim. To odmienne inwestycje, ale łączy je to, że w II połowie 2026 r. z obu będą korzystać podróżni.

