Jak poprawić niebezpieczne skrzyżowanie w Przemyślu? Gorąca dyskusja Czytelników na Facebooku

W ubiegły czwartek doszło do kolejnego wypadku na skrzyżowaniu ul. Zadwórzańskiej i al. Wolności (obok mostu Brama Przemyska) w Przemyślu. W zderzeniu trzech samochodów jedna osoba została ranna, trafiła do szpitala. W tym miejscu dochodziło już do o wiele poważniejszych wypadków, w tym z ofiarami śmiertelnymi.