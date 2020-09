Jak prezentowali się zawodnicy Wilków Krosno w pierwszej fazie sezonu? Pięciu zawodników ma średnią ponad 2 punkty! [GALERIA]

Stal Mielec jednego napastnika już ma. Będzie następny?

PGE Stal Mielec nie przestaje działać na rynku transferowym. W poniedziałek wieczorem klub ogłosił transfer kolejnego zawodnika. Do drużyny dołączył Jakub Wróbel z ŁKS-u Łódź. To trzeci transfer mieleckiego klubu w ciągu ostatniego tygodnia, a to wcale nie jest koniec.