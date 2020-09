Jak wyglądał początek nowego roku szkolnego w Rzeszowie? Mimo pandemii uczniowie wracają do szkół

Od dziś koniec nauczania zdalnego. Z początkiem nowego roku szkolnego, po długiej przerwie, uczniowie wracają do szkół. Za bezpieczny powrót do szkół odpowiedzialni są ich dyrektorzy, dlatego inauguracje w rzeszowskich szkołach różniły się od siebie.

Koniec laby. 350 tysięcy uczniów wraca do nauczania w formie tradycyjnej

Przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Błogosławionej Karoliny dzieci same wchodziły do szkoły. Po wejściu dezynfekowały ręce i razem z pracownikiem szkoły szły na inaugurację do wyznaczonych klas. Godziny rozpoczęcia dla uczniów uzależnione były od roczników. Najmłodsze dzieci zaczęły najwcześniej.