Jak wypadnie debiut Rafała Ulatowskiego? W sobotę Resovia gra ze Zniczem Pruszków

To kolejne ze spotkań, w którym po prostu trzeba wygrać, bo Znicz to rywal, z którym Resovia może do końca rywalizować o utrzymanie. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi drużynami w tym sezonie Znicz zaskoczył rzeszowian i wygrał u siebie 2:0.

Teraz jednak na Resovię będzie się patrzyło inaczej, bo przede wszystkim po raz pierwszy zagra pod wodzą nowego trenera Rafała Ulatowskiego. Czy, jak to się popularnie mówi, efekt nowej miotły zadziała?

- Życzyłbym sobie, że ten efekt zadziałał. Pewnie, że chcielibyśmy zapunktować, bo raz, że nowy trener, dwa - wracam do tej piłki seniorskiej, trzy - nasza sytuacja w tabeli też jest taka, że każdy punkt jest na wagę złota

- mówi z uśmiechem Rafał Ulatowski na łamach klubowych mediów.

Patrząc jednak na tabelę, to Znicz jest w tej chwili faworytem na papierze, bo piłkarze z Pruszkowa zgromadzili 6 punktów więcej niż Resovia. Warto również dodać, że ich trzy ostatnie mecze kończyły się zwycięstwami 1:0.