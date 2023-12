Jarmarki bożonarodzeniowe, kiermasze i warsztaty na Podkarpaciu. Zobacz, gdzie się odbędą

- Kupicie u nas wyjątkowe upominki dla najbliższych, zobaczycie niezwykłą żywą szopkę, zostaniecie obdarowani rózgą i siankiem na wigilijny stół, a dla najmłodszych bazarkowiczów mamy coś ekstra! Zapraszamy ich na zajęcia połączone z konkursem na najpiękniejszy świąteczny pierniczek oraz do zakręcenia świątecznym kołem fortuny! A żeby nieco podgrzać atmosferę do tańca porywać będzie nas zespół Zbóje! - PODR zachęca do udziału. Na jarmarki, kiermasze i warsztaty świąteczne zapraszają miasta regionu, koła gospodyń wiejskich, domy kultury, muzea. Oto nasz przegląd.