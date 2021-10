Już pięć firm ulokowało się w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji. Trwa rekrutacja kolejnych

Do końca października osoby i firmy zainteresowane uruchomieniem innowacyjnego biznesu mogą się starać o miejsce w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu. Rekrutacja trwa do końca października.

Obecnie w przemyskim inkubatorze rozwija swoją działalność pięć firm.

Zajmują się projektowaniem i drukiem 3D;

organizacją transportu multimodalnego;

edukacją programowania i technologii informatycznych, produkcją oprogramowania na potrzeby projektów medycznych;

produkcją elementów elektronicznych, produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Są jeszcze wolne powierzchnie do zagospodarowania, dlatego PIPiI ogłosił nabór przedsiębiorczych osób, innowacyjnych firm i kreatywnych pomysłów na biznes, do uczestnictwa w dwuletnim programie wsparcia projektów biznesowych, od pomysłu do sukcesu, pod nazwą „Inkubator PrzeMyśl - Uskrzydla”. Akcja Rekrutacja trwa do końca października bieżącego roku, ilość miejsc jest ograniczona kubaturą obiektu.