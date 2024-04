Już wiadomo co zanieczyściło Jezioro Solińskie. Ściągnięto Grupę Chemiczną z Leżajska Dorota Mękarska

Dzisiaj przed godz. 16 zauważono plamę niewiadomego pochodzenia na powierzchni Jeziora Solińskiego. Powiadomiono dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lesku oraz dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku. Na miejscu pojawili się strażacy, by sprawdzić z jakim zjawiskiem mają do czynienia. Podejrzewano, że może to być plama oleju napędowego, ale nie wykluczano, że wiatr mógł roznieść po powierzchni wody skupiska pyłku roślinnego.