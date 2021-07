Kamień. Pijany 31-letni kierowca opla potrącił pieszych i nie zatrzymał się do kontroli

Do zdarzenia doszło w sobotę, około godz. 2 w nocy. Policjanci zostali zawiadomieni o potrąceniu pieszego, do jakiego doszło na stacji paliw w Kamieniu w powiecie rzeszowskim. Policjanci dojeżdżając na miejsce, zauważyli kilka osób, które wskazywały na odjeżdżającego opla. Policjanci podjęli próbę zatrzymania wskazywanego samochodu. Jednak jego kierowca gwałtownie przyspieszył i odjechał. Policjanci rozpoczęli pościg. Mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca opla nie zatrzymywał się i jeszcze zwiększył prędkość.

- Ucieczkę zakończył po kilkuset metrach, gdy stracił panowanie nad samochodem, wjechał do rowu, a następnie kilkukrotnie dachował. Nieprzytomnemu kierowcy do czasu przyjazdu ratowników, pierwszej pomocy udzielali policjanci. Okazało się, że kierowca opla to 31-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala