Kibice rzeszowskiego żużla zagłosowali za tym, aby 3 lipca Motowizja pokazała na żywo mecz w Rzeszowie Żurawi z Wolfe Wittstock

Rywalizacja była naprawdę pasjonująca! - Warto podkreślić, że zainteresowanie konkursem okazało się naprawdę duże. Do końca nie było pewne, które spotkanie zwycięży. Dziękujemy wszystkim kibicom za udział – mówi Zbigniew Fiałkowski, wiceprzewodniczący GKSŻ. Walka była zacięta i o ostatecznym rozstrzygnięciu musiało zdecydować dokładne sprawdzenie, jaki mecz miał więcej głosów równo o 12:00. Ostatecznie wybór kibiców z całej Polski padł na mecz 7R Stolaro Stali Rzeszów - Wolfe Wittstock, choć przez cały czas na prowadzeniu było spotkanie Kolejarz Opole – Kolejarz Rawicz. To właśnie to spotkanie obejrzą 3 lipca kibice sportu żużlowego. To jednak nie wszystko, bo jeden z uczestników konkursu otrzyma wyjątkową nagrodę, którą będzie możliwość pojawienia się w studiu telewizyjnym podczas zawodów w Rzeszowie.

- Na wstępie chciałbym przeprosić Kibiców za małe zamieszanie, które wynikło w związku z głosowaniem. Do ostatniej chwili walka była bardzo zacięta i zmuszeni byliśmy do ponownego przeliczenia głosów. Dziękujemy kibicom za czujność, bo dzięki nim właśnie wybór padł na mecz rzeszowski. Tego typu inicjatywy zawsze cieszą się dużą popularnością i nie inaczej było tym razem. Możliwość wyboru meczu oraz atrakcyjna nagroda w postaci uczestnictwa w studio w trakcie meczu sprawiła, że na oficjalnym profilu 2. Ligi żużlowej odnotowaliśmy mnóstwo reakcji, a także wiele ciekawych komentarzy. Jeden wybrany nagrodzimy zaproszeniem do studia. Kto otrzyma taką szansę, tu zachęcam do oglądania magazynu w Motowizji we wtorek. Tam się wszystko wyjaśni – dodał Radosław Zieliński, Kierownik projektu marketingu 1. i 2. Ligi żużlowej.

GKSŻ i Motowizja nie wykluczają, że w przyszłości częściej będą zapraszać kibiców do wyborów meczów telewizyjnych. Pierwsza tego typu inicjatywa sprawdziła się bowiem doskonale.